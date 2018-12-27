РИАМО (БАЛАШИХА) – 27 дек. Подразделение Московского областного онкологического диспансера планируют открыть на базе поликлиники №4 в микрорайоне Гагарина Балашихи, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

В четверг торжественно открыли поликлинику №4. В церемонии открытия нового медучреждения приняли участие министр здравоохранения Московской области Дмитрий Матвеев, глава Балашихи Сергей Юров и главный врач центральной районной больницы Балашихи Михаил Антипов.

«Сегодня (27 декабря – ред.) мы открыли поликлинику в микрорайоне Гагарина в Балашихе. В медучреждении располагается современное диагностическое оборудование. Здесь планируем разместить и подразделение Московского областного онкологического диспансера. Оно будет работать с населением по ранней диагностике онкологических заболеваний», – сказал Юров.

Он добавил, что по просьбе жителей в новой поликлинике обустроили парковку для посетителей. На прилегающей к медучреждению территории планируют обустроить сквер с детской площадкой.

Министр здравоохранения Подмосковья, осмотрев помещения новой поликлиники, назвал ее одной из лучших в Московской области.

«Здесь все соответствует последнему слову медицины. Есть оборудование и кабинеты приема всех узких специалистов, все методы диагностики и полный спектр поликлинических услуг. Я рад, что мы открыли ее в срок в Балашихе», – отметил Матвеев.

К поликлинике, рассчитанной на 600 посещений в смену, прикрепят порядка 30 тысяч жителей из микрорайонов Гагарина, Янтарный, Изумрудный, Алексеевская роща, Лукино. В медучреждении будут работать детское и взрослое отделения, клинико-диагностический центр, травмпункт, отделение лучевой диагностики, круглосуточный пункт неотложной помощи. Поликлинику оснастили современным оборудованием, включая компьютерный и магнитно-резонансный томографы.

Объем инвестиций, вложенных в строительство новой поликлиники вместе с закупкой оборудования, составляет около 750 миллионов рублей. Штат сотрудников учреждения составляет около 250 человек. Общая площадь здания – около 10 тысяч квадратных метров. Оно состоит из двух корпусов на четыре и пять этажей и цокольного этажа.