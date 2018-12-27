РИАМО - 27 дек. Движение транспорта на участке трассы М-7 в Подмосковье временно ограничат в ночь с 27 на 28 декабря из-за ремонтных работ, говорится в сообщении пресс-службы управления ГИБДД МВД РФ по Московской области.

«В связи с производством дорожных работ с 23:00 часов 27 декабря до 02:00 часов 28 декабря 2018 года на 85 километре автодороги М-7 «Волга» будет введено временное ограничение в движении транспортных средств», – отмечается в сообщении.

Возможные пути объезда: в сторону Москвы через автодорогу А-108 «Московское большое кольцо» населенный пункт Малая Дубна, в сторону Владимира через А-108 «Московское большое кольцо» населенный пункт Малая Дубна.

Всем участникам дорожного движения рекомендуется использовать картографические онлайн сервисы и выбирать альтернативные маршруты движения для поездок на личном автотранспорте.