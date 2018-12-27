РИАМО - 27 дек. Специалисты устранили факт нарушения требований земельного законодательства на улице Фабричная в поселке Новобратцевский Москвы, в частности, арендатор земли открыл кафе вместо производства шерстяных и полушерстяных тканей, говорится в сообщении пресс-службы Госинспекции по недвижимости.

Ранее при проведении инспекционных мероприятий было установлено, что фактическое использование земельного участка не соответствует целям предоставления по договору аренды. А именно, земельный участок площадью 46704 квадратных метров был оформлен в аренду для эксплуатации помещений по производству шерстяных и полушерстяных тканей. Фактически часть объекта недвижимости использовалась для размещения предприятия общественного питания (кафе).

«Арендатор в нарушение требований и ограничений, установленных договором аренды, изменил разрешенное использование земельного участка. Нарушителю было предписано привести назначение земельного участка в соответствие целям предоставления по договору аренды или внести изменения в правоустанавливающие документы, выдано требование о необходимости устранить допущенное нарушение», – отмечается в сообщении.

В ходе контрольных мероприятий установлено, что предприятие общественного питания прекратило свою деятельность. Земельный участок используется в соответствии с условиями договора аренды.

Ранее выявленное правонарушение устранено. Уведомление о необходимости соблюдения требований земельного законодательства исполнено.