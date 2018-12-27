РИАМО - 27 дек. В последний день 2018 года в Подмосковье и Москве ночью будет от минус 13 до минус 8 градусов, днем — минус 10-5, ожидается снег, такая же погода сохранится и в первый день нового года, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Погода в Московском регионе пока готова порадовать температурными параметрами, соответствующими климатической норме, и небольшим снегом. Ничего не угрожает снежному покрову, высота которого (28 сантиметров) уже более чем в полтора раза превышает норму. Вот только немного усиливающийся юго-западный ветер будет напоминанием о непостоянстве последующей погоды», - говорится в сообщении.

Небольшой снег ожидается в Московском регионе 28 декабря. Ночью температура понизится в Москве до минус 15-13 градусов (в центре будет теплее, до минус 11-9), по области - до минус 17-12 градусов, при прояснениях - до минус 22. Днем в Москве - минус 10-8, по области - минус 13-8 градусов. 29 декабря погода существенно не изменится, но на градус станет менее морозно.

Тридцатого декабря пройдет небольшой снег, температура еще немного повысится, ночью прогнозируется в Москве минус 13-11 градусов, по области - минус 16-11. Днем соответственно минус 6-4 и минус 9-4 градуса. Юго-западный ветер усилится до 5-10 метров в секунду.

В канун Нового года будет облачно, тоже будет идти небольшой снег, ночью прогнозируется минус 13-8, днем - минус 10-5 градусов. В первый день нового года погода в основном сохранит свой характер.