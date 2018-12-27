РИАМО - 27 дек. Во время новогодних праздников в столице планируют усилить меры безопасности на всей транспортной системе, также увеличат количество полицейских, сообщается в Twitter-аккаунте «Московский транспорт».

«На новогодние праздники и Рождество будут традиционно усилены меры безопасности на всей транспортной системе Москвы, возрастет количество сотрудников полиции и служб безопасности транспортных предприятий, будет увеличено количество досмотров. Очень просим относиться к таким мерам с пониманием», – говорится в сообщении.

Свыше 170 маршрутов наземного городского транспорта будут работать в новогоднюю ночь в Москве. Также ночная работа метро, МЦК и наземного пассажирского транспорта позволит москвичам и гостям столицы встретить Новый год дома или в гостях, а затем продолжить празднование на улицах и в парках столицы.

Пассажиры общественного транспорта могут окунуться в атмосферу праздника, проехав на специально оформленных в новогоднем стиле поездах метро, автобусах, трамваях и электробусах.

В рождественскую ночь (с 6 на 7 января) режим работы общественного транспорта также будет продлен: метрополитен и МЦК – до 02:00; наземный городской пассажирский транспорт – 165 маршрутов до 03:00 и 13 ночных маршрутов. Также продлено время движения поездов пригородного сообщения в новогоднюю и рождественскую ночи – до 02:00 часов ночи. К поездам «Аэроэкспресса» будут добавлены дополнительные вагоны (10 вагонов вместо восьми).