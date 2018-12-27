РИАМО - 27 дек. Руководитель Московского многопрофильного центра паллиативной помощи, учредитель и член правления благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Анна Федермессер пригласила членов Государственного совета РФ принять участие в волонтерской деятельности в хосписах.

В четверг президент России Владимир Путин провел в Кремле заседание Госсовета, посвященное развитию волонтерства.

«Нахождение рядом с чужим горем - это очень влияет на вас, на чиновников. Вы все очень занятые люди, вы в силу должности отдалены от человеческого страдания. Приходите к нам. Без камер. Вы поймете настоящие ценности. Совершенно изменится ситуация в социальной сфере, если люди, обремененные властью и должностью, придут и поволонтерят», - сказала Федермессер.

Она также поблагодарила нескольких глав регионов за активное взаимодействие, в том числе мэра Москвы Сергея Собянина за «уникальную ситуацию» в системе паллиативной помощи в столице.

«Очень много критики получают благотворительные организации за взаимодействие с органами власти. Я очень благодарна всем тем, кто нас двигает к сотрудничеству. Благотворительность сейчас выстраивает системную помощь. Давайте смотреть честно - системные изменения в стране без взаимодействия с властью выстроить невозможно. Открытые двери организации для волонтеров - это автоматический рост качества помощи», - отметила Федермессер.