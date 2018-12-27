РИАМО (КОРОЛЕВ) – 27 дек. В подмосковном Королеве с 1 января изменится перевозчик на шести маршрутах, следующих до Москвы и обратно, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«С 1 января 2019 года на 94 областных маршрутах, обслуживаемых ранее ГУП МО «Мострансавто» по регулируемым тарифам с предоставлением льгот, изменится перевозчик. По результатам открытых конкурсных процедур на право оказания услуг по перевозке пассажиров на ряде маршрутах в городских округах Химки, Долгопрудный, Наро-Фоминск, Королев, Мытищи, Подольск, Домодедово, Красногорск, в Одинцовском и Ленинском районах обслуживание будет осуществляться другими перевозчиками», – говорится в сообщении.

Обслуживать междугородние маршруты будет ООО «Домтрансавто». Новый перевозчик будет осуществлять перевозки пассажиров по маршрутам: №№48 «Королев (станция «Болшево») – платформа Загорянская», 31 «Лесные Поляны – станция «Болшево» – станция «Подлипки», 499 «станция

«Болшево» – Москва (ВДНХ)», 28 «Королев (улица Силикатная) – станция «Мытищи», 392 «Королев (улица Силикатная) – Москва (ВДНХ)», 565 «Королев (улица Мичурина) – Москва (ВДНХ)».

Замена перевозчика не скажется на качестве обслуживания. Маршруты будут обслуживаться по регулируемым тарифам с предоставлением льгот для отдельных категорий граждан и с сохранением действующих параметров – числом и классом транспортных средств.

По вопросам обслуживания маршрутов жители могут обратиться на горячую линию министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области по телефону: 8(495)228-19-19.