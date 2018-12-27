РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 27 дек. В жилом комплексе «Новокрасково» поселка Красково в Люберцах открыли новую детскую поликлинику площадью более 1 тысячи квадратных метров, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

На открытии поликлиники по адресу: Егорьевское шоссе, дом №1 корпус 4 присутствовал глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий.

«Перед Новым годом строители делают нам вот такой подарок – мы открываем новую детскую поликлинику. В поселке она есть на улице Карла Маркса, маленькая и старая, теперь будет современная, оборудованная по последнему слову техники поликлиника. Я желаю нашим ребятам не болеть, заниматься спортом, профилактикой, чтобы в поликлинике были как можно меньше очереди», – сказал Ружицкий.

Он поблагодарил коллектив компании «Тройка РЭД», построившей и обустроившей поликлинику, которую возглавляет Сергей Патрикеев. Фирма является застройщиком нового микрорайона. Она обустроила здание поликлиники и передала его здравоохранению муниципалитета на безвозмездной основе.

«В профессии строителей есть самый приятный момент, когда объект построен. Все проблемы уже позади, но, если они появятся, мы готовы исправить. Эта поликлиника родилась незапланированно. Изначально не было у нас таких обязательств. Но власти Люберец настояли, и эта поликлиника родилась. Она тут востребована, значит, жители это оценят. Сюда закуплено самое современное оборудование на сумму около 15 миллионов рублей», – пояснил Патрикеев.

Он передал символичный ключ исполняющему обязанности главного врача ЛРБ №1 и ЛРБ №2 Дмитрию Старцеву.

«Большое спасибо застройщику и городскому округу Люберцы. Это называется социальная ответственность бизнеса, это грамотный подход в управлении территорией. Поликлиника тут очень нужна. Фактически работу она начнет после получения лицензии, ориентировочно в марте 2019 года. Она рассчитана на 150 посещений в смену. Тут будут принимать шесть врачей. К поликлинике прикреплены около 4 тысяч детей», – добавил Старцев.