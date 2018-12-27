РИАМО - 27 дек. Госжилинспекция Московской области запустила акцию «Ледниковый период-2019», она нацелена на контроль качества очистки кровель от снега, сосулек и наледи, сообщил журналистам глава надзорного ведомства Вадим Соков.

«Госжилинспекция по традиции начинает в зимний период при активном снегопаде нашу очередную акцию «Ледниковый период». Что это такое? Это когда активные жители фотографируют сосульку, которая образуется на кровле дома, присылают на адрес Госжилинспекции в соцсетях , ставят хэштег #ледниковыйпериод_2019 для того, чтобы мы сразу могли выбрать (публикацию с обращением - ред.)», - сказал Соков.

Он отметил, что обращения жителей, участвующих в акции, отрабатываются в короткое время.

По его словам, акция впервые была проведена в Подмосковье в 2014 году. Самые активные участники награждаются ценными призами.