РИАМО (КОРОЛЕВ) - 27 дек. В подмосковном Королеве установили 11 лифтов в домах, где проживают ветераны, передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

В четверг в Королеве заместитель министра ЖКХ Алексей Пятанов и депутат Московской областной думы Ирина Слуцкая проверили качество установленных лифтов и посетили ветеранов Николая Петровича и Марию Горяинову, которые проживают в Королеве 70 лет.

«Сегодня (27 декабря - ред.) мы убедились, что лифты работают качественно, мягко, стоят антивандальные панели, хорошо работает диспетчерская. Очень приятно, что здесь это реализовано, программа работает. По дополнительной социальной программе замены лифтового оборудования в Подмосковье планируется замена 301 лифта, в том числе 11 уже установили в Королеве», – сказал Пятанов.

По его словам, очень важно, что все лифты принимаются Ростехнадзором, что позволяет эксплуатировать лифты долго и безопасно. Проверяется не только документация, но и наличие квалифицированного персонала.

Ветеран Великой Отечественной войны Николай Горяинов отметил, что раньше лифт был очень неудобным, часто ломался. Новый лифт светлый, чистый, начинает и завершает движение плавно и без рывков.

В Королеве заменили лифты в двух домах, где проживают ветераны: на улице Коммунальная, дом №30 и на улице Фабричная, дом №4.

Новые лифты подключены к диспетчерской службе, оснащены фотоэлементами, благодаря которым лифт не тронется, если что-то мешает закрытию дверей, светодиодным освещением и антивандальными панелями.

Установка лифтов в домах, где проживают ветераны Великой Отечественной войны и инвалиды, стала возможной в Подмосковье благодаря дополнительному финансированию на замену лифтового оборудования в многоквартирных домах. Все работы по установке лифтов в таких домах планируется завершить в марте 2019 года.

С 2018 года жители дополнительно контролируют капремонт многоквартирных домов, что ускоряет процесс и позволяет контролировать качество выполняемых работ. Всего в Подмосковье до конца февраля 2019 года планируется заменить 1879 лифтов в 592 многоквартирных домах.