РИАМО - 27 дек. В Подмосковье за 11 месяцев 2018 года органы местного самоуправления бесплатно предоставили земельные участки 1828 многодетным семьям, говорится в сообщении пресс-службы Минмособлимущества.

«Уже несколько лет процент обеспечения многодетных семей землей держится на неснижаемом уровне, несмотря на то, что каждый месяц очередь увеличивается в среднем на 350 семей. За 11 месяцев 2018 года в Подмосковье обеспечено 1828 из поставленных на учет 3835 семей с тремя и более детьми», – сказал исполняющий обязанности министра имущественных отношений Московской области Алексей Вьюрков.

Также органы местного самоуправления сформировали для дальнейшего предоставления 2602 земельных участка, в стадии формирования находятся еще 2828 участков, добавил он.

«По итогам 11 месяцев лидерами в сфере обеспечения землей многодетных являются Дмитровский городской округ, который обеспечил в течение года 144 семьи, Богородский округ – 129, Серпухов – 125, Раменский район – 122, Фрязино – 100», – отметил Вьюрков.

Муниципалитетами-лидерами за весь период действия закона о бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям являются Лотошинский район и городские округа Ступино, Шаховская, Луховицы и Кашира.

Всего с момента реализации закона обеспечены участками 23196 семей, общая площадь предоставленной земли составила 3,4 тысячи гектаров. Необеспеченными в настоящее время остаются 14386 семей.