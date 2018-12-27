РИАМО – 27 дек. Российский актер и телеведущий Марат Башаров жестоко избил свою новую супругу Елизавету Башарову, у женщины сломан нос, она находится в больнице, сообщает StarHit.

Об инциденте сообщил брат Елизаветы Федор.

«Это произошло сегодня. Она находится в больнице», – сказал родственник.

По его словам, всю ночь Елизавета и ее мать провели в травмпункте.

Он подчеркнул, что это не первый инцидент, когда Башаров поднял руку на жену. В минувшем году она уже попадала в больницу с травмой руки. Однако тогда пара не стала афишировать свои проблемы.

Башаров известен своим буйным поведением – его несколько раз обвиняли в том, что он поднимал руку на женщин, с которыми вместе жил. Марат состоял в браке с актрисой Екатериной Архаровой около года (с 2014-го по 2015-й). Тогда его супруга получила серьезную травму головы, и он сломал ей нос. В тот период она решила не судиться с Маратом, пожалев его.