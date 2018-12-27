РИАМО – 27 дек. В столичных больницах пациентам предложат праздничное меню на Новый год, появятся диетический салат оливье, праздничная сервировка, мандарины, говорится в сообщении пресс- службы департамента города Москвы по конкурентной политике.

«Каким будет меню в московских больницах Сперанского, Пирогова, Алексеева, №24, №2 и кто будет помогать лечить пациентов здоровым питанием, рассказали на публичном представлении закупок в рамках проекта «Биржа торгов» на площадке Московской торгово-промышленной палаты. Конкурсы с ограниченным участием на оказание услуг по организации питания столичные медицинские учреждения проводят самостоятельно», – говорится в сообщении.

По словам руководителя контрактной службы городской клинической больницы №1 имени Пирогова Вячеслава Шабельского, закупка услуг по организации питания доказывает свою экономическую целесообразность.

«Пироговская больница проводит конкурс с ограниченным участием на оказание услуг по организации питания с 2012 года. Закупка услуг в несколько раз снижает трудозатраты на закупку пищевой продукции, хранение. Нет необходимости содержать дополнительный штат сотрудников. В учреждениях здравоохранения должны заниматься лечением пациентов. Организация качественного и бесперебойного питания является зоной ответственности специализированных организаций», – подчеркнул Шабельский.

Каждое техническое задание конкурса на оказание услуг по организации питания в учреждениях здравоохранения содержит в себе технологические карты приготовления пищи для пациентов, наименование диеты, перечень продуктов в тоннаже, расписание подачи блюд.

«За каждым пациентом закреплен так называемый «стол». Исходя из этого человек получает те или иные продукты. Но в любом случае при приготовлении блюд должны соблюдаться щадящие технологии – варка, запекание, тушение, приготовление на пару. Кстати, используемые продукты при приготовлении блюд на Новый год, конечно, не меняются, но меню все же преображается. Появляется диетический салат оливье, праздничная сервировка, мандарины, напитки исключительно полезные, витаминизированные», – сказал Шабельский.

Кроме приготовления горячих блюд, исполнители контрактов будут готовить какао, кофе, чай, витаминизированные напитки. К ним будут подавать бублики, баранки, блинчики, зефир, шоколадные батончики, пирожные, диабетические сладости.

Начальные (максимальные) цены контрактов на оказание услуг по организации питания – от 135 миллионов рублей для ГКБ №1 имени Пирогова до 309 миллионов рублей на выполнение контракта ПКБ №1 имени Алексеева.

До конца января 2019 года планируется провести 16 конкурсов с ограниченным участием на организацию питания в медицинских организациях, подведомственных департаменту здравоохранения города Москвы.