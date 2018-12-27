РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 27 дек. В поселке Томилино подмосковных Люберец 28 декабря пройдет музыкально-развлекательная программа «Новый год приближается», сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы администрации муниципалитета.

«Двадцать восьмого декабря в городском округе Люберцы на дворовой площадке по адресу: поселение Томилино, улица Гоголя, дом №48 пройдет музыкально-развлекательная программа «Новый год приближается» с участием Деда Мороза и Снегурочки. Начало в 18:00», – говорится в сообщении.

В рамках праздника выступят шоу-группа «Мармелад», вокальный ансамбль «Веселки», шоу-группа «G&B», ансамбль «Томилинская слобода», участник телепроекта «Голос», обладатель премии «Золотой голос Европы» Артем Демичев.

Приглашаются все желающие.