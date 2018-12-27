Как не перепить во время застолья: 7 лайфхаков против похмелья

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После того, как норма выпита, важно следить за тем, чтобы бокал всегда был наполнен жидкостью, визуально напоминающей алкоголь (например, вишневым соком или простой водой).

Это поможет избежать вопросов со стороны окружающих, попыток подливать вам и уговоров выпить, советует Елена Кален. Соответственно, и соблазн выпить лишнее сократится.

Также в стакан можно добавить лед, который растает и разбавит концентрацию напитка. С той же целью в вино можно подлить немного воды.