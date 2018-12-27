Как не перепить во время застолья: 7 лайфхаков против похмелья

Считайте порции
Чтобы весь праздник оставаться в сознании и избежать интоксикации организма, контролируйте количество выпитого алкоголя. Проще всего считать количество порций спиртного.
Согласно данным ВОЗ, безопасная норма потребления алкоголя – не более двух порций в сутки, рассказала психолог, эксперт в психологии снижения веса, автор тренинга похудения Елена Кален.
Если брать самые популярные напитки, 1 порция = стакан пива объемом 330 мл / бокал вина (150 мл) / стопка (45 мл) любого крепкого напитка (водка, виски и т.п.).
Таким образом, без ущерба для здоровья в идеале можно выпить 300 мл вина, 0,7 литра пива и примерно 100 грамм крепкого алкоголя.
Стакан всегда должен быть полон
После того, как норма выпита, важно следить за тем, чтобы бокал всегда был наполнен жидкостью, визуально напоминающей алкоголь (например, вишневым соком или простой водой).
Это поможет избежать вопросов со стороны окружающих, попыток подливать вам и уговоров выпить, советует Елена Кален. Соответственно, и соблазн выпить лишнее сократится.
Также в стакан можно добавить лед, который растает и разбавит концентрацию напитка. С той же целью в вино можно подлить немного воды.
Смешивайте правильно
Переходить от менее крепкого напитка к более крепкому можно только в том случае, если они сделаны из одного сырья. Например, если на аперитив было пиво, то продолжить можно виски, а если шампанское или вино, – коньяком, поясняет Елена Кален.
Также никогда не стоит смешивать крепкие напитки с более слабыми (например, запивать водку пивом). Такие сочетания могут вызвать рвоту из-за взаимного влияния компонентов друг на друга.
Лучше выбрать на вечер один вид алкоголя, который вам подходит больше всего, и пить его медленно, наслаждаясь вкусом.
Правильная закуска
Перед тем, как выпить, обязательно съешьте 1-2 ложки пищи, так как это замедлит скорость всасывания спирта в кровь.
Есть продукты, которые несовместимы с молекулой спирта, например, уксус, кисломолочные продукты, рыба, твердый сыр и жареное мясо. «То есть классическое сочетание водочка с селедочкой может привести с утра к головной боли, сухости во рту и плохому настроению», - предупреждает Елена Кален.
Лучшей закуской считается отварной картофель с маслом (не жареный), грибы и квашеная капуста. Также отдайте предпочтение мясной нарезке без сала.
Вопреки распространенному убеждению, не стоит налегать на жирное или заранее есть масло, чтобы не опьянеть. Это приведет к обратному эффекту: на время всасывание алкоголя прекратится, после чего наступит момент, когда накопившийся спирт стремительно пройдет через жирную пленку на стенках желудка, и опьянение наступит неконтролируемо и неожиданно.
Заранее примите адсорбенты
Чтобы оставаться более трезвым во время всего застолья, за час до его начала следует принять от 10 до 20 таблеток активированного угля. Это прекрасный адсорбент, который замедлит опьянение, советует эксперт.
Также за 2-4 часа можно выпить витамин В1 (тиамин). Он участвует в образовании алкогольдегидрогеназы – фермента, который обезвреживает алкоголь. Найти его можно в любых поливитаминах.
Чаще вставайте из-за стола
Почаще отвлекайтесь от застолья и всячески развлекайтесь, ведь веселье не в том, чтобы выпить как можно больше алкоголя, а в приятном общении.
Придумайте веселые конкурсы, выйдите на улицу, чтобы прокатиться с горки или устроить снежную битву, предложите участникам застолья потанцевать или поиграть в настольные игры. Так ваше внимание на будет сконцентрировано на спиртном, зато будет весело.
Помощь друга и кодовое слово
Если осознавать симптомы опьянения и вовремя прекратить употреблять алкоголь, то можно весь вечер контролировать свои эмоции и действия.
Вы уже опьянели, если:
- с трудом выражаете свои идеи, формулировки нечеткие;
- мысли краткие и обрывчатые, при этом хочется активно жестикулировать;
- положение тела не вполне устойчиво в пространстве.
Если вы испытываете трудности в определении начальной стадии опьянения и склонны выпивать лишнее, Елена Кален рекомендует попросить кого-то из близких или друзей понаблюдать за вами в течение вечера и обратить ваше внимание на это в тот момент, когда уже хватит, произнеся, например, заранее придуманное кодовое слово.
Услышав его, нужно переключиться, отвлечься и приятно провести время, воспользовавшись тем, что скованность тела на этой стадии чаще всего проходит и тянет потанцевать. А еще в этот момент обычно проходит стеснение, так что можно непринужденно пообщаться, советует эксперт.
Выводим токсины
Если вы все же перебрали (наутро у вас болит голова, ломит мышцы, кости болят, дрожат конечности, мучает сухость во рту, присутствует повышенная раздражительность), нужно как можно скорее помочь организму вывести токсины.
Для нейтрализации спиртного требуется соль. Подойдет рассол без уксуса, а также растворенная в горячей воде морская соль (рекомендуется тем, кто склонен к отечности) или обычная пищевая. Пейте раствор по полстакана с промежутком в 10 минут до тех пор, пока состояние не начнет улучшаться.
Хорошо помогает для борьбы с интоксикацией минеральная вода высокой минерализации, например, «Боржоми», «Ессентуки» №17 и №19, «Нарзан».
Из лекарственных препаратов Елена Кален рекомендует «Алкозельцер», в составе которого – композиция из солей в сочетании с малой дозой аспирина.
Однако не стоит превышать максимально допустимую дозу, которая равна 6 таблеткам в сутки.
Также очень важна для выведения токсинов любая двигательная активность.
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