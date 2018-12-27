РИАМО - 27 дек. Губернатор Московской области Андрей Воробьев принял эстафету президента РФ Владимира Путина «Мечтай со мной» и теперь исполнит заветные мечты трех ребят.

В четверг в Кремлевском дворце перед заседанием Госсовета по развитию волонтерства губернаторы вслед за президентом сорвали с новогодних елочек бумажные шары с мечтами тяжелобольных детей.

Глава Подмосковья сорвал с дерева шарики и теперь до Старого Нового года исполнит мечты трех ребят.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пообщался с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, которые проживают в детдоме «Непоседы» в подмосковной Балашихе, а также поздравил ребят с наступающим Новым годом. Также в Балашихе губернатор поздравил с праздником юных пациентов Московского областного онкологического диспансера.