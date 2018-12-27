РИАМО – 27 дек. Президент России Владимир Путин поручил упростить для НКО процесс получения статуса исполнителя общественно полезных услуг, который позволяет оказывать соцуслуги за счет бюджета.

С 2017 для НКО открыт доступ к оказанию социальных услуг за счет бюджета, для этого они должны получить специальный статус исполнителя общественно полезных услуг. Прошло почти два года. На 1 декабря такой статус получили только 187 НКО - это слишком мало, подчеркнул Путин.

«Важнейший вопрос для социально ориентированных НКО - это финансовая поддержка, чтобы они могли расширять свою деятельность. Фонд президентских грантов поддержал почти 7 тысяч проектов НКО. Система справедливая, прозрачная. Думаю, что будет правильно, если НКО, которые выиграли гранты и успешно реализовали свои проекты, автоматически получат статус исполнителя общественно полезных услуг», - сказал Путин.

Он отметил, что необходимо обучить госслужащих работе с НКО и волонтерами.

В четверг президент провел в Кремле заседание Госсовета, посвященное развитию волонтерства.