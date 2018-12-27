РИАМО – 27 дек. Стоимость нефти WTI на торгах составила 46,81 доллара за баррель, сообщает Газета.ru.

«Стоимость нефти марки WTI выросла на 10,06% до 46,81 доллара за баррель, следует из данных торгов. При этом стоимость нефти Brent за день поднялась на 9,07% до 55,05 доллара за баррель», – говорится в материале.

Цены на нефть росли в течение дня: ранее сообщалось о пятипроцентном скачке стоимости как нефти WTI, так и Brent.

После того, как 24 декабря цены рухнули более чем на 6%, 26 декабря стоимость Brent и WTI резко пошла вверх.