РИАМО - 27 дек. В Москве в реестр объектов культурного наследия регионального значения внесен ансамбль, состоящий из особняка и флигеля, построенных архитектором Максимом Геппенером для своей семьи в конце XIX века, говорится в сообщении пресс-службы Мосгорнаследия.

Памятник расположен на переулке Чернышевского, дом 8, строения 1 и 2. Эти здания были построены знаменитым архитектором Максимом (в некоторых источниках – Вильгельм-Эдуард Максимилиан или Максимилиан) Геппенером предположительно в середине 90-х годов XIX века.

«Заслуги Максима Карловича перед Москвой трудно переоценить – он работал в один из тех периодов истории нашего города, когда активно закладывалась система коммунального хозяйства. Речь о конце 1880-х – начале 1890-х годов. Тогда в городе появилась канализация, был модернизирован водопровод, шло активное строительство училищ, приютов, доходных домов. Для себя архитектор построил небольшой деревянный дом и каменный служебный флигель в районе 2-го Мариинского переулка, который в 1922 году переименовали в честь писателя Николая Чернышевского», – пояснил руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

Помимо мемориальной ценности это двухэтажное деревянное здание на каменном подвале неплохо сохранило объемно-пространственную композицию, оформление фасадов, а также многие элементы изначальной отделки конца XIX века, включая карнизы, розетки и лепнину.

Важная часть ансамбля – каменный флигель – также имеет хорошую сохранность. Во многом оно ценно именно тем, что в 1970-е годы переулок реконструировался и большинство зданий здесь не сохранилось. Особняку и флигелю Геппенера повезло: в 1920-е годы здания вероятнее всего сдавались под конторы и торговые площади, а позднее были приспособлены под коммунальные квартиры.