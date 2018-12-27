РИАМО - 27 дек. Московский аэропорт «Домодедово» подготовил для пассажиров к Новому году мастер-классы, выставку и фотозоны, говорится в сообщении пресс-службы воздушной гавани.

«Домодедово» создает праздничное настроение для гостей аэровокзала. В пассажирском терминале проходит выставка-конкурс новогодних елок, которые установили партнеры аэропорта. Здесь же до 15 января будет работать ярмарка с подарками, сувенирами и фотозоной», – говорится в сообщении.

На втором этаже терминала открылась творческая мастерская, где детей ждут сказочные герои: принцесса Рапунцель, Белоснежка, тролль Розочка и королева Эренделла Эльза. Они помогают сделать снеговика или Деда Мороза из ваты и пластилина.

Пока дети мастерят, взрослые могут перечислить пожелания самим себе на предстоящий год в письме, которое через 12 месяцев они получат по почте от аэропорта «Домодедово». В аэровокзале также работают аквагримеры, которые создают сказочные образы для маленьких пассажиров и их родителей.

В комнате матери и ребенка с начала декабря открыта фотозона, аниматоры ежедневно занимаются с детьми изготовлением новогодних поделок.

Кроме того, здесь проходят традиционные мастер-классы по росписи рождественских пряников.