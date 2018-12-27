РИАМО – 27 дек. Президент России Владимир Путин поручил обучить госслужащих работе с волонтерами и НКО, также субъектам стоит использовать опыт фонда президентских грантов по проведению открытых конкурсов.

В четверг президент провел в Кремле заседание Госсовета, посвященное развитию волонтерства.

«Нужно помочь (обучить – ред.) госслужащих навыкам взаимодействия с НКО и добровольцами. Необходимо уже в текущем году запустить специальные образовательные программы, реализовать их в рамках проекта «Россия - страна возможностей» совместно с Ассоциацией волонтерских центров», - сказал Путин.

Он отметил, что также субъектам стоит использовать опыт фонда президентских грантов по проведению открытых конкурсов.

Ранее президент призвал глав субъектов РФ поддерживать волонтеров, снять все барьеры по работе добровольцев в больницах, хосписах, а также принимать личное участие в волонтерской работе.