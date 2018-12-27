РИАМО - 27 дек. Специалисты пресекли нарушение земельного законодательства на юго-западе столицы, самовольно возведенную мансарду на кровле административного здания и незаконную пристройку на улице Генерала Тюленева демонтировали, говорится в сообщении пресс-службы Госинспекции по недвижимости.

На земельном участке расположено нежилое отдельно-стоящее капитальное нежилое здание торгового и учрежденческого назначения.

«Установлено, что надстройка площадью свыше 600 квадратных метров была возведена без разрешительной документации. Кроме того, путем застройки зоны дебаркадера, была произведена незаконная реконструкция здания, вследствие чего появились новые помещения», – отмечается в сообщении.

Органами исполнительной власти города Москвы приняты меры по освобождению земельного участка и сносу незаконных объектов.

В настоящее время нарушение устранено.