РИАМО – 27 дек. Авиакомпания «Уральские авиалинии» выполнила первый рейс в Прагу из международного аэропорта «Жуковский», говорится в сообщении пресс-службы компании «Рампорт Аэро».

«Первый рейс в столицу Чехии состоялся 26 декабря. Вылетевший в 06:30 самолет уже в 07:30 прибыл в один из главных центров новогодней Европы, такая экономия времени становится возможной из-за двухчасовой разницы во времени с Москвой. Обратный рейс прибыл в «Жуковский» в 13:30», – отмечается в сообщении.

В материале подчеркивается, что рейсы в Прагу – отличная возможность провести интереснейшие зимние каникулы.

«Это крайнее в 2018 году обновление расписания аэропорта «Жуковский» примечательно еще и тем, что произошло одновременно с празднованием 25-летия авиакомпании «Уральские Авиалинии», – дополняется в сообщении.

«Очень приятно завершать год на высокой ноте. Рейсы «Уральских авиалиний» в Прагу, безусловно, можно воспринимать в качестве отличного итога работы в 2018 году. Желаю всем отправляющимся в Чехию туристам весело провести новогодние праздники, пусть ваш отдых будет наполнен только приятными впечатлениями», – заявил генеральный директор АО «РАМПОРТ АЭРО» Томас Вайшвила.

В свою очередь первый заместитель гендиректора авиакомпании «Уральские авиалинии» Кирилл Скуратов пояснил, что Прага стала 16 направлением, отрытым из международного аэропорта «Жуковский».

«Открытие рейса в Прагу совпало с новогодними каникулами. Думаю, что жителям Москвы и Подмосковья понравится путешествие в Чехию, которая особенно прекрасна именно в этот период, а мы порадуем их приятными ценами на авиабилеты. Уверен, что этот рейс будет популярен не только зимой, но и круглый год»,– дополнил он.

В период новогодних праздников рейсы в Прагу будут осуществляться 4 раза в неделю: по средам, четвергам, субботам и воскресеньем. С середины января – 2 раза в неделю: по четвергам и воскресеньям. С начала марта – снова 4 раза в неделю.

Стоимость перелета составляет от 192 евро (от 14509 рублей) за билет туда-обратно, включая багаж, ручную кладь, горячий завтрак и все сборы.