РИАМО - 27 дек. Президент России Владимир Путин призвал глав субъектов РФ поддерживать волонтеров, снять все барьеры по работе добровольцев в больницах, хосписах, а также принимать личное участие в волонтерской работе.

В четверг президент провел в Кремле заседание Госсовета, посвященное развитию волонтерства.

«Правительство разработало концепцию развития добровольчества, волонтерства до 2025 года. На федеральном уровне, на местах надо сформировать детальные планы этой работы, включая внедрение стандарта поддержки волонтеров, который разработал АСИ, по сути, это алгоритм действий для региональных команд. Я прошу глав регионов вместе с волонтерами организовать мониторинг выполнения обозначенных стандартов», - сказал Путин.

Он отметил, что волонтерские центры должны быть в школах, колледжах, в вузах, как точки притяжения, «нужно поддерживать отечественный бизнес по созданию корпоративных волонтерских центров».

«Особо хочу отметить подлинное служение добровольцев в больницах, хосписах, социальных учреждениях. Обращаюсь к правительству, к главам регионов - нужно снять все излишние, изжившие свой век барьеры и ограничения. Работу над подобным документом уже ведут МЧС, МВД и сами волонтерские организации», - добавил Путин.

При этом президент уточнил, что главы регионов должны и сами участвовать в волонтерской деятельности, но делать это не на показ.

«Наши меры поддержки имеют первостепенное значение, но важен и личный пример. Прошу вас присоединяться к таким проектам, которые реализуются волонтерами в ваших регионах. Главное, чтобы это участие было не показным, а действенным», - заключил Путин.