РИАМО - 27 дек. 19-летний уроженец Пензенской области на своем автомобиле въехал на площадку мемориала памятника Воина-освободителя с Вечным огнем в подмосковных Люберцах, в отношении нарушителя составлен протокол, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по региону.

В дежурную часть МУ МВД России «Люберецкое» поступило сообщение о том, что неизвестный на автомобиле совершает различные маневры на воинском мемориале.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий полицейскими был установлен 19-летний уроженец Пензенской области, который на своем автомобиле иностранного производства въехал на площадку мемориала памятника Воина-освободителя с Вечным огнем, расположенную по Октябрьскому проспекту городского округа Люберцы, где совершал развороты», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Она пояснила, что молодой человек был доставлен в отдел полиции, где в отношении него составлен протокол по статье 20.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Мелкое хулиганство».

«Санкция данной статьи влечет наложение административного штрафа в размере 2,5 тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток», – дополнила Петрова.