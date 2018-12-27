РИАМО – 27 дек. Автоконцерн Renault получил новый статус, позволяющий осуществлять деятельность на территории Москвы, говорится в сообщении пресс-службы департамента инвестиционной и промышленной политики города.

«Присвоение нового статуса позволит компании продлить на 2018–2020 годы действие льгот, которые она получала от правительства столицы в 2013–2017 годах», – сказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Александр Прохоров.

Он отметил, что благодаря мерам поддержки, на заводе была разработана и представлена на Московском международном автомобильном салоне новая модель Renault Arkana, серийное производство которой планируется начать в 2019 году.

«Российские инженеры участвовали в разработке на всех этапах – от создания концепции до постановки на конвейер», – подчеркнул Прохоров.

Он заявил, что преференции, которые ЗАО «Рено Россия» получит с новым статусом, позволят значительно уменьшить общую налоговую нагрузку: на 26% будет снижен налог на прибыль (12,5% вместо 17%), обнулена ставка налога на имущество.

«В свою очередь, предприятие обязуется поддерживать высокий уровень инвестиций в собственное развитие, наращивать выручку и экспорт, увеличить количество занятых. В 2019–2020 годах компания запустит полный цикл производства еще одной новой модели автомобиля, модернизирует мощности столичного завода для улучшения эксплуатационных характеристик и увеличения количества выпускаемых машин, продолжит реализацию проекта по созданию и использованию самоуправляемых транспортных средств для инновационного автоматизированного производства (AGV)», – дополняется в материале.

Московский завод Renault – предприятие полного цикла по производству автотранспорта. Здесь функционируют цеха сварки, окраски и сборки.

«Завод имеет самый высокий уровень локализации производства среди иностранных автопроизводителей, работающих на территории России, – 66%. При предприятии функционирует инженерно-технический центр и подземный испытательный полигон. Численность сотрудников ЗАО «Рено Россия» – порядка 4,7 тысячи человек», – заключается в материале.