РИАМО – 27 дек. Фондовый индекс Dow Jones по итогам торгов 26 декабря вырос более чем на 1000 пунктов или на 4,98% и достиг отметки 22815, сообщает Газета.ru.

«Отмечается, что наибольший рост показали акции IT-гигантов Microsoft и Apple», – говорится в сообщении.

Кроме того, такой резкий рост индекса оказался самым значительным за последние 9,5 лет.

А 24 декабря Dow Jones опускался ниже 22 тысяч пунктов.