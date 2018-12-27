РИАМО – 27 дек. Президент Российской Федерации Владимир Путин поблагодарил волонтеров и членов некоммерческих организаций за добросовестный труд в 2018 году.

В четверг президент провел в Кремле заседание Госсовета, посвященное развитию волонтерства.

«Мы встречаемся в преддверии Нового года в широком составе. Сегодня в нашем составе есть волонтеры и представители НКО. Хочу поблагодарить вас и ваших единомышленников - а их становится в нашей стране благодаря вашей работе все больше и больше, это уже сотни тысяч, а может, и миллионы людей - за бескорыстное участие в судьбах конкретных людей», - сказал Путин, открывая заседание.

Глава государства отметил, что в стране обязательно продолжат поддерживать волонтеров.