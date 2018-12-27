РИАМО - 27 дек. В подмосковных Мытищах в гаражных боксах нашли склад с алкоголем без соответствующей лицензии и маркировки, всего изъято почти 18 тысяч бутылок, сообщается на сайте Росалкогольрегулирования.

21 декабря представителями Межрегионального управления Росалкогольрегулирования по Центральному федеральному округу проведен комплекс мероприятий по предотвращению нелегального оборота алкогольной продукции на территории региона.

«В ходе проверки гаражных боксов во 2-ом Первомайском проезде в Мытищах установлен факт оборота алкоголя без соответствующей лицензии и маркировки. Обнаружено около 18 тысяч бутылок алкогольной продукции различных видов и наименований, а также легковой автомобиль, используемый для перевозки нелегального алкоголя», – говорится в сообщении.

В настоящее время алкогольная продукция и транспортное средство арестованы. Проводится административное расследование.