РИАМО - 27 дек. Российские туристы в новогодние праздники смогут обратиться на горячую линию Общественной палаты Российской Федерации при возникновении проблем или трудностей, сообщила журналистам в четверг председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина.

«В период новогодних праздников в Общественной палате Российской Федерации будет работать горячая линия по защите прав туристов, где можно, можно по телефону горячей линии - 88007377766 и по круглосуточной онлайн-форме написать, если какие-то проблемы, наши эксперты ими займутся. Мы будем в контакте с Ростуризмом», - сказала Сутормина.

Она добавила, что сейчас уже наблюдеются особые погодные условия, когда в аэропортах Москвы задерживались рейсы, откладывались. Предполагается, что 30 декабря станет самым загруженным днем в аэропортах Москвы, на этот день приходится где-то 25% всех бронировании на новогодние праздники.

По ее словам, выезжающим за рубеж необходимо заранее подготовиться к вылету, перед поездкой проверить, уплачены ли все налоги и необходимые платежи, сделана ли обязательная страховка на время поездки.