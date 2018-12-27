РИАМО – 27 дек. Средняя стоимость отдыха в России на новогодние праздники за год увеличилась примерно на 5 тысяч рублей, сообщила журналистам в четверг председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина.

«Средний чек на проезд, перелет и жилье на двоих в новогодний отдых в России составляет порядка 47 тысяч рублей. Год назад это было где-то 42 тысячи», - сказала Сутормина.

Она добавила, что стоимость проживания в гостиницах и отелях страны в среднем составляет около 4,5 тысяч рублей в сутки.

«Люди бронируют гостиницу в среднем на четыре дня. В статистику вошли и двухместные номера, и коттеджи с квартирами, где может разместиться большая компания», - уточнила Сутормина.

Ранее она сообщила, что порядка 70% россиян в предстоящие новогодние праздники собираются остаться дома. Около 19% планируют провести праздники на даче или пойти в гости к друзьям и родственникам, около 4% жителей страны встретят Новый год в туристической поездке, около 1% - в санатории или доме отдыха.