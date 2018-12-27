РИАМО – 27 дек. По мнению ученых, те люди, которые часть принимают антидепрессанты рискуют стать буйными лунатиками, сообщает Газета.ru.

Исследование опубликовано в журнале Neurology.

«Ученые считают, что люди, которые принимают антидепрессанты, страдают от «афганского синдрома» или сталкиваются с тревожными состояниями, чаще других подвержены опасным формам буйного лунатизма», – отмечается в статье.

Исследователи подчеркнули, что пока «мало что знают» о таких формах лунатизма.

«По их мнению, их могут вызывать прием лекарств, а также они могут быть первыми признаками развития серьезных заболеваний, таких как болезнь Паркинсона, деменция или множественная атрофия», – перечисляется в сообщении.

Ученые предполагают, что лунатизм связан с аномалиями в работе мозга во время, так называемого быстрого сна — в это время тело человека находится в «рабочем режиме», однако у большинства мышцы при этом «отключены» и абсолютно неподвижны.

«Однако мускулатура некоторых людей по неясной причине сохраняет способность к движению и люди повторяют все действия, которые они видят во сне», – подчеркивается в материале.

Изучив многочисленные истории болезни, исследователи пришли к выводу, что чаще всего от опасных форм лунатизма страдают люди, которые принимают антидепрессанты. Также в группе риска находятся люди с «афганским синдромом» и те, кто подвержен тревожным расстройствам.