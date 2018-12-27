РИАМО - 27 дек. Самовольно возведенную пристройку к многоквартирному жилому дому на улице Кржижановского в Москве, на которую жаловались жители, ликвидировали, говорится в сообщении пресс-службы Госинспекции по недвижимости.

«Установлено, что к цокольному этажу жилого дома без разрешительной документации возведена пристройка (входная группа) к подвальному помещению», – отмечается в материале.

В рамках законодательства принято решение о демонтаже незаконной пристройки. В настоящее время земельный участок освобожден, нарушение устранено.

В ближайшее время запланированы работы по восстановлению фасада.