РИАМО – 27 дек. Российские спутники дистанционного зондирования Земли «Канопус-В» №5 и №6 выведены на целевую орбиту, сообщает Газета.ru.

«Спутники «Канопус-В» предназначены для получения панхроматических и многозональных изображений поверхности Земли. Этими данными буду пользоваться министерство природных ресурсов и экологии, Российская академия наук, Росгидромет, а также другие ведомства и коммерческие потребители», – отмечается в материале.

Аппараты «Канопус-В» будут фиксировать природные и техногенные чрезвычайные ситуации, включая стихийные гидрометеорологические явления.

Планируется, что малые спутники, которые также были запущены с ракетой-носителем «Союз-2.1а», будут выведены на орбиту в 07:30 и 09:25 по московскому времени.

Ранеее с космодрома Восточный стартовала ракета «Союз-2».