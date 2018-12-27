РИАМО - 27 дек. Большинство путешествующих в новогодние праздники россиян выбрали Таиланд. Также популярностью пользуются Турция, Германия и Италия, сообщила журналистам в четверг председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина.

«По данным туроператоров, самыми востребованными зарубежными направлениями у туристов стали Таиланд, в основном его выбирают жители Сибири и Дальнего Востока, и Турция. Также в десятку самых популярных направлений вошли Германия, Италия, Испания, Кипр, Греция, Объединенные Арабские Эмираты, Тунис и Франция», - сказала Сутормина.

Она также отметила, что Турция по итогам 2018 года примет порядка 6 миллионов российских туристов.

«Российские туристы стали выбирать более бюджетные зарубежные туры с непродолжительным перелетом, минимумом экскурсий и дополнительных услуг. Где-то средний ценовой диапазон 50-60 тысяч рублей на человека», - сказала Сутормина.

Она добавила, что в отличие от летнего сезона, когда востребована система «все включено», на новогодние каникулы большинство отдыхающих выбирают туры с завтраками - 53%, также 11% туристов выбирают завтраки и ужины, 10% отдыхающих выбирают туры без питания.

«Заграничные туры планируются, в среднем, на пять дней. При самостоятельном путешествии средний ценник на проживание составляет порядка 60 тысяч рублей», - сказала Сутормина.