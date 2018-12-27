РИАМО - 27 дек. С 4 по 8 января остановка подмосковных автобусов будет перенесена от станции московского метро «Выхино», для пассажиров подготовили схему прохода к временной остановке, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В связи с закрытием трех станций метрополитена Таганско-Краснопресненской линии: «Лермонтовский проспект», «Жулебино» и «Котельники» в период с 4 по 8 января включительно изменится место посадки и высадки пассажиров на пригородных и междугородних автобусах от станции метро «Выхино».

«Высадка и посадка от метро на автобусы, следующие из области в Москву и обратно, будет осуществляться в соответствии со схемой. На выходе из метро установлены соответствующие указатели», - говорится в сообщении.

При этом областные маршруты (№№373, 373к, 393к, 144к, 546к, 346, 352, 323, 463) будут работать без изменения схемы движения по выделенной полосе от метро «Лермонтовский проспект» до станции «Выхино».

В указанный период поезда Таганско-Краснопресненской линии будут курсировать только между станциями «Планерная» и «Выхино». От «Выхино» до закрытых станций пассажиры смогут доехать на бесплатных компенсационных автобусах КМ. Для помощи пассажирам около закрытых станций будут работать инспекторы метрополитена.

В обычном режиме Таганско-Краснопресненская линия возобновит работу в среду, 9 января, в 05:30.

Закрытие участка необходимо для присоединения участка новой Некрасовской (Кожуховской) линии к действующей сети метрополитена. Работы будут проводиться в круглосуточном режиме. Во время удлиненного технологического «окна» строители подключат оборудование строящихся станций Некрасовской (Кожуховской) линии к действующей сети метро.