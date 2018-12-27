РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 27 дек. С 1 января 2019 года 10 автобусных маршрутов в подмосковном Подольске будет обслуживать компания ООО «Ранд-Транс», говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Автоколонна №1788 перестанет обслуживать 10 автобусных маршрутов городского округа с начала 2019 года.

«Обслуживание маршрутов №59 «Станция «Подольск» – Видное», №61 «Станция «Подольск» – станция «Чехов», №67 «Станция «Подольск» – Домодедово», №1036 «Станция «Подольск» – Москва (Свитино)», №1045 «Станция «Подольск» – Москва», №1047 «Станция «Подольск» – Москва», №1048 «Станция «Подольск» – Спортбаза – Молодежный – Подольск», №1050 «Станция «Подольск» – Москва (Ильино)», №1051 «Станция «Подольск» – Быково» и №1052 «Станция «Подольск» – ЦСИО – Подольск (Стройиндустрия)» будет выполняться ООО «Ранд-Транс»», – говорится в сообщении.

Маршруты будут работать по регулируемым тарифам с предоставлением льгот отдельным категориям граждан. Расписание движения останется без изменений. На маршрутах задействуют автобусы средней и большой вместимости марки «ВолгаБас».