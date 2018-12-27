РИАМО - 27 дек. Порядка 70% россиян планируют провести предстоящие новогодние праздники дома, вторым по популярности стал отдых на даче и в гостях, сообщила журналистам в четверг председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина.

«Согласно данным независимых исследовательских центров, большая часть россиян, порядка 70%, собираются остаться дома в новогодние праздники. Около 19% планируют провести праздники на даче или пойти в гости к друзьям и родственникам, около 4% россиян встретят Новый год в туристической поездке, около 1% - в санатории или доме отдыха», - сказала Сутормина.

Она добавила, что около 75% «новогодних» путешественников выбирают поездки по России. В тройке направлений-лидеров, по данным различных сервисов онлайн-бронирования, находятся Москва, Санкт-Петербург, Казань и Сочи.

«Москва - самый востребованный город, загрузка гостиниц в новогодние праздники уже достигла где-то 90%, в сегменте 4 и 5 звезд - практически стопроцентная заполненность. Также онлайн-агрегаторами в числе популярных направлений называются Ялта, Калининград, Нижний Новгород, Севастополь, Петрозаводск, Ярославль и Краснодар», - отметила Сутормина.

По ее словам, около 78% путешественников по России организуют свои поездки самостоятельно.

«От туров отказываются порядка 85% тех, кто внутренним туризмом отдыхают. Те, кто собираются за рубеж и самостоятельно бронируют – их порядка 75%», - сказала Сутормина.

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