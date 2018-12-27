РИАМО - 27 дек. Порядка 70% россиян планируют провести предстоящие новогодние праздники дома, вторым по популярности стал отдых на даче и в гостях, сообщила журналистам в четверг председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина.
«Согласно данным независимых исследовательских центров, большая часть россиян, порядка 70%, собираются остаться дома в новогодние праздники. Около 19% планируют провести праздники на даче или пойти в гости к друзьям и родственникам, около 4% россиян встретят Новый год в туристической поездке, около 1% - в санатории или доме отдыха», - сказала Сутормина.
Она добавила, что около 75% «новогодних» путешественников выбирают поездки по России. В тройке направлений-лидеров, по данным различных сервисов онлайн-бронирования, находятся Москва, Санкт-Петербург, Казань и Сочи.
«Москва - самый востребованный город, загрузка гостиниц в новогодние праздники уже достигла где-то 90%, в сегменте 4 и 5 звезд - практически стопроцентная заполненность. Также онлайн-агрегаторами в числе популярных направлений называются Ялта, Калининград, Нижний Новгород, Севастополь, Петрозаводск, Ярославль и Краснодар», - отметила Сутормина.
По ее словам, около 78% путешественников по России организуют свои поездки самостоятельно.
«От туров отказываются порядка 85% тех, кто внутренним туризмом отдыхают. Те, кто собираются за рубеж и самостоятельно бронируют – их порядка 75%», - сказала Сутормина.
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Свин из Angry Birds
Свиней-антигероев на свете не так уж много, но ты – один из них, злобный зеленый свин из Angry Birds. Хотя в душе ты очень милый и добрый, друзья давно привыкли к твоей вечно кислой физиономии, старенькому свитеру и придиркам по поводу и без. Что поделаешь – такой уж характер. Но когда праздник отгремит и все упадут без сил, кто уберет со стола и помоет посуду? Конечно, наш «злобный» свин. Попробуй в Новом году взглянуть на мир сквозь розовые очки – ведь это будет год Свиньи!
Свиней-антигероев на свете не так уж много, но ты – один из них, злобный зеленый свин из Angry Birds. Хотя в душе ты очень милый и добрый, друзья давно привыкли к твоей вечно кислой физиономии, старенькому свитеру и придиркам по поводу и без. Что поделаешь – такой уж характер. Но когда праздник отгремит и все упадут без сил, кто уберет со стола и помоет посуду? Конечно, наш «злобный» свин. Попробуй в Новом году взглянуть на мир сквозь розовые очки – ведь это будет год Свиньи!
Ты похож на веселого кабана Пумбу из любимого диснеевского мультика «Король Лев». Того самого, который катает на спине своего друга – суриката Тимона. Твой девиз – жизнь без хлопот, то есть вечная «Акуна матата!» Ты можешь спасти любую, самую тухлую вечеринку, ведь у тебя всегда наготове костюм Деда Мороза и импровизация. Тебе бы только тусоваться и предаваться всем удовольствиям на свете. Впрочем, за это тебя и любят друзья! Осторожно, главное – не провести новогоднюю ночь лицом в салате!
Друзья очень любят тебя, потому что ты милый Пятачок – друг Винни Пуха и все-всех-всех. У тебя всегда найдется время, чтобы выслушать историю несчастной любви, утешить и поддержать в трудной ситуации. Подарки близким ты покупаешь заранее и всегда попадаешь в точку. Твой дом всегда открыт для друзей, а еще их детей, кошек и собак. И тебя точно можно наградить медалью «Лучший друг-2018». Возможно, в Новом году тебе стоит стать чуть-чуть эгоистом и чаще думать о собственных интересах!
Свинка Нюша в команде «Смешариков» - самая гламурная. Бренды, тренды и прочие «писки» сезона – это все про нее. Она смотрит модные сериалы, ходит на крутые вечеринки и, конечно же, следит за трендами. А еще Нюша – самый продвинутый генератор идей бесценный советчик, что купить на распродаже и куда съездить в отпуск. Она мечтательна и летает в облаках, но это только добавляет шарма ее образу! Нюша уверена, что это точно будет ее год, поэтому должна встретить его во всеоружии!
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