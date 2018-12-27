РИАМО - 27 дек. В возрасте 65 лет скончался советский и российский актер и мастер дубляжа Дмитрий Матвеев, сообщает Газета.ru.

«Прощай, Дмитрий Николаевич! Мой дорогой партнер и старший товарищ. Мне будет очень не хватать твоих звонков и теплых слов. Царствие тебе небесное! До встречи!» – написал друг актера Олег Хартулари в Facebook.

Матвеев родился в 1953 году в городе Потсдам на территории ГДР. Близок к искусству будущий артист был с самых ранних лет: его родители являлись театральными работниками, благодаря чему у мальчика еще в детстве появилась мечта стать актером. После возвращения в Москву Матвеев сумел поступить во Всесоюзный государственный институт кинематографии, а уже по его окончании был распределен на «Мосфильм».

На большом экране Матвеев дебютировал в 1960 году, снявшись в эпизодической роли в ленте «Пусть светит». Также за свою карьеру он сыграл в фильмах «Осенний марафон», «Тегеран-43», «Василий Буслаев», «Семейное дело», «Экзамен на бессмертие», «И на камнях растут деревья» и многих других. В общей сложности на счету артиста более 30 ролей.

Заниматься дубляжем Матвеев начал в 1980 годах.Его голосом «говорили» многие голливудские звезды, включая Сильвестра Сталлоне, Мэла Гибсона и Вина Дизеля.