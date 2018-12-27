РИАМО - 27 дек. Полицейские нашли при обыске у мужчины в Раменском районе 30 граммов героина, возбуждено уголовное дело, сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по Подмосковью.

«Накануне в 10:50 в ходе проведения оперативно-разыскного мероприятия в селе Константиново Раменского района установлен и доставлен в мужчина 1973 года рождения, у которого при личном досмотре обнаружено и изъято 15 свертков с порошкообразным веществом, в которых находилось 30 граммов героина», – сказал собеседник агентства.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.