РИАМО - 27 дек. У мужчины в Химках украли автомобиль марки Toyota Camry, сумма ущерба составила свыше 2 миллионов рублей, сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по Подмосковью.

«Накануне в 16:05 в дежурную часть УМВД обратился мужчина 1981 года рождения с заявлением о том, что в Химках на Ленинградское шоссе от ТЦ с неохраняемой стоянки неизвестный похитил его автомашину Toyota Camry 2018 года выпуска. Сумма ущерба – более 2,1 миллиона рублей», – сказал собеседник агентства.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия.