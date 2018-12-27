РИАМО- 27 дек. Госжилинспекция Московской области в текущем году выявила свыше 174 тысяч нарушений в жилищной сфере в ходе проведения 98 тысяч надзорных предприятий, сообщил журналистам в четверг руководитель надзорного ведомства Вадим Соков.
«В 2018 году проведено более 98 тысяч надзорных мероприятий. Это 91 плановая проверка, порядка 37,5 тысяч внеплановых проверок. Почти 60 тысяч - это осмотры. В результате этого мы выявили более чем 174 тысячи нарушений в жилищной сфере», – сказал Соков.
Он отметил, что в текущем году Госжилинспекция Подмосковья выдала более 17 тысяч предписаний, возбуждено свыше 14 тысяч административных дел.
«Цифры большие, за каждой цифрой реальные нарушения, где были ограничены права человека на комфортное и безопасное проживание», – подчеркнул Соков.
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