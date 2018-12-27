РИАМО - 27 дек. Российский аукционный дом 14 марта проведет торги по продаже торгового центра «Новоарбатский», который расположен в историческом центре столицы в километре от Красной площади, сообщается на сайте РАД.

Торговый центр находится вблизи станций метро «Арбатская» и «Библиотека имени Ленина» по адресу: улица Новый Арбат, дом 11, строение 1.

«В составе лота четыре помещения общей площадью 12,2 тысячи квадратных метров, что соответствует площади всего торгового комплекса. Помещения занимают первый, второй и подвальный этажи торгового комплекса, имеют отдельные входы с улицы и витринные окна», - говорится в сообщении.

Продажа осуществляется в интересах ООО «СБК Авто» (связано с ПАО «Сбербанк»). Начальная цена лота составляет 2,3 миллиарда рублей.

«Для инвестора покупка данного актива может стать надежной инвестицией. Уникальная локация и высокий пешеходный трафик обеспечивают стабильный спрос и высокие арендные ставки на коммерческие помещения. Это отличная возможность получать гарантированный доход от сдачи в аренду площадей», – отметила начальник департамента по работе с проблемными и непрофильными активами банков Российского аукционного дома Ольга Желудкова.