РИАМО - 27 дек. МОЭСК обеспечила электроснабжением новый участок Сокольнической линии Московского метрополитена от «Саларьева» до «Столбова» в Новомосковском административном округе столице, говорится в сообщении пресс-службы департамента жилищно-коммунального хозяйства города.

«Город поставил перед нами задачу обеспечить электроснабжением новый участок метро в сжатые сроки. 11 месяцев потребовалось энергетикам, чтобы реализовать этот масштабный проект», - отметил директор филиала МОЭСК – «Московские кабельные сети» Андрей Вологин.

Энергетики филиала МОЭСК - «Московские кабельные сети» построили свыше 161 километра кабельных линий электропередачи 10 киловольт, из них более 23 километров бестраншейным способом горизонтально-направленного бурения. Прокладка линий велась по заболоченным участкам местности, на активно застраиваемой территории, что усложняло работу и требовало дополнительного согласования проектной документации.

«В ноябре строительство вышло на финишную прямую, и в течение месяца МОЭСК подала напряжение всем четырем новым объектам», - уточняется в материале.

Эксплуатацию нового электрооборудования будут осуществлять энергетики филиала МОЭСК - «Новая Москва». Они же вели технический надзор строительства электрооборудования.

Новый участок Сокольнической ветки метро от станции «Саларьево» до станции «Столбово» улучшит транспортную доступность района Солнцево, города Московский и близлежащих поселений. Станции метро «Филатов луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Столбово» примут первых пассажиров в начале 2019 года.