РИАМО - 27 дек. В ходе обысков на складах российской алкогольной сети «Красное & Белое» контрафактного товара обнаружено не было, сообщает РИА Новости.

Ранее на склады и в офис «Красного & Белого» пришли с обыском представители Федеральной налоговой службы, Росалкогольрегулирования, ФСБ и бойцы ОМОН. Причиной проверки стало подозрение в обороте контрафакта и неуплате налогов.

«Подозрения в хранении и продаже контрафакта не подтвердились. Сейчас все магазины сети работают в штатном режиме», - говорится в сообщении.

Алкомаркет «Красное & Белое» был создан в 2006 году. Сеть представлена в 56 регионах РФ, общее количество торговых точек по стране превышает 6,5 тысяч.

По данным на сайте компании, у «Красного & Белого» насчитывается восемь складов, один из них располагается в подмосковном Подольске.