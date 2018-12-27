РИАМО - 27 дек. В Минтруде РФ опровергли появившиеся в средствах массовой информации сообщения об увольнениях 200 тысяч россиян, сообщает Газета.ru.

Ранее СМИ сообщали, что, согласно прогнозу министерства труда РФ, в будущем году сокращения могут коснуться банкиров и работников транспорта. Это связано с продолжающейся чисткой рынка и закрытием кредитных организаций, поясняют в отрасли. Всего сокращения могут коснуться более 200 тысяч россиян.

«Информация газеты «Известия», что Минтруд России проводит некий опрос работодателей и составил прогноз сокращений, не соответствует действительности», — говорится в заявлении ведомства.

В настоящее время рынок труда в стране стабилен, а резкий рост безработицы в России не ожидается.