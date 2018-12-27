РИАМО - 27 дек. Минэкологии обратилось в правоохранительные органы с просьбой возбудить уголовное дело в отношении организаторов незаконной свалки в микрорайоне Клязьма-Старбеево Химок, в ходе проверки выявлены навалы мусора на площади около 10 тысяч квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

«Находящийся на земельном участке русловый пруд также завален отходами. Зафиксированы случаи очагового возгорания мусора», – отмечается в сообщении.

На сегодняшний день административное расследование Минэкологии завершено.

«Собственник земельного участка, ООО «Империя», оштрафован на общую сумму 500 тысяч рублей и получил представление о ликвидации свалки», – дополняется в материале.

Кроме того, обществу будет предъявлен к возмещению рассчитанный ущерб почвам, который превысил 6 миллионов рублей.

«Вопрос о возбуждении уголовного дела решится в первой половине января будущего года», – заключается в материале.