РИАМО - 27 дек. В Подмосковье в 2018 году увеличилось количество вызовов скорой помощи, чаще всего люди обращаются к медикам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, травмами и сезонной простудой, сообщил в интервью РИАМО главный врач Московской областной станции скорой медицинской помощи Олег Какурин.

«По сравнению с прошлым годом в 2018 году количество вызовов увеличилось. За весь 2017 год мы обслужили 2,257 миллиона вызовов, а на 20 декабря 2018 года их уже 2,309 миллиона. Учитывая, что 10 дней перед Новым годом – традиционно жаркий период в работе скорой, думаю, что относительно прошлого года получится на 100 тысяч вызовов больше. Это свидетельство того, что люди стали чаще обращаться в скорую за помощью», - сказал Какурин.

По его словам, первое место среди обращений в скорую занимают сердечно-сосудистые заболевания.

«Если не учитывать сезонные простудные заболевания, то на первом месте стоят обращения, связанные с сердечно-сосудистыми заболеваниями, инфарктами, инсультами, гипертонией. Затем хирургия, травма», - подчеркнул главврач.

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