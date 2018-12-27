РИАМО - 27 дек. Строительство медицинских объектов станет одним из приоритетов социальной политики Москвы на ближайшие годы, за последние 8 лет в Москве появилось 73 объекта здравоохранения, говорится в сообщении пресс-службы столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

«Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение сделать особый акцент на строительстве медицинских объектов. Эта тема станет одним из приоритетов социальной политики Москвы на ближайшие годы. Согласно нашим планам, каждый четвертый социальный объект, построенный в ближайшие годы в Москве, будет медицинским», – сказал журналистам заммэра Москвы в правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Глава Стройкомплекса уточнил, что всего за 2019-2023 годы планируется возвести 265 социально значимых объектов, из которых 73 – объекты здравоохранения.

«Речь идет не только о новых поликлиниках и станциях скорой помощи, но и о больничных корпусах. В их числе новая крупнейшая в ТиНАО многопрофильная больница с роддомом в Коммунарке», – подчеркнул Хуснуллин.

Он добавил, что только в этом году в столице было построено 7 зданий для учреждений здравоохранения. В целом же за последние 8 лет в Москве появилось 73 объекта здравоохранения.

Среди важных объектов здравоохранения, Хуснуллин выделил диагностический корпус международного медицинского кластера «Сколково», введенный в этом году в эксплуатацию. В течение 10-15 лет на территории кластера «Сколково» планируется разместить до 15 ведущих международных клиник, специализирующихся на лечении наиболее тяжелых и распространенных заболеваний — онкологии, кардиологии, ортопедии, травматологии и неврологии.

«Общая площадь медицинских объектов составит 450 тысяч квадратных метров, в перспективе они смогут принимать до 300 тысяч пациентов в год»,–дополнил он.