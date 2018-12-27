РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 27 дек. Госавтоинспекция подмосковных Люберец до 8 января 2019 года будет проверять автомобили на факт перевозки поддельного алкоголя в рамках проведения профилактических мероприятий по пресечению поставок фальсифицированной алкогольной продукции, говорится в сообщении службы БДД отдела ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

«В целях снижения степени криминализации сферы производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, пресечения поставок фальсифицированной алкогольной продукции, до 8 января на территории обслуживания Люберецкой ГИБДД проводится комплекс специальных оперативно-профилактических мероприятий под условным названием «Алкоголь», – говорится в сообщении.

Основной задачей нарядов ДПС в данный период является пресечение незаконной перевозки фальсифицированной алкогольной и спиртосодержащей продукции в автомобилях на территории обслуживания подразделения.